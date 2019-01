I baroni inquisitori trasformano la libertà di opinione in apostasia

ilfoglio

: RT @claudiocerasa: Baroni inquisitori - Pontefici, storici, Nobel, filosofi e musulmani liberali. Chi non si integra all’università viene c… - akhetaton11 : RT @claudiocerasa: Baroni inquisitori - Pontefici, storici, Nobel, filosofi e musulmani liberali. Chi non si integra all’università viene c… - giuliomeotti : RT @claudiocerasa: Baroni inquisitori - Pontefici, storici, Nobel, filosofi e musulmani liberali. Chi non si integra all’università viene c… - Molly55999806 : RT @claudiocerasa: Baroni inquisitori - Pontefici, storici, Nobel, filosofi e musulmani liberali. Chi non si integra all’università viene c… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Iniziarono colpendo che più in alto non si poteva, sul vicario di Cristo. Papa Benedetto XVI doveva andare a parlare alla Sapienza in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico. Ratzinger non parteciperà mai all’evento nel più antico ateneo romano. Troppo “incongruo” e non in linea con la “la