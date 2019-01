Benevento | due colpi in arrivo

Il Benevento piomba su due elementi del Frosinone - : Benevento attivo in questi giorni di mercato. Il ds Pasquale Foggia, riporta Ottopagine.it, mercoledì era a Milano per intavolare una trattativa con il Frosinone per due giocatori: piace il ...

Pedofilo ucciso a Benevento - due arresti. "Fu omicidio su commissione" : La vittima aveva scontato oltre 11 anni per violenza su una ragazzina, che poi si era suicidata. La procura: "Il mandante è la famiglia dell'adolescente"

Benevento - due arresti per l’omicidio di un pedofilo : “Il mandante è la famiglia della vittima” : Due uomini sono stati arrestati per l’omicidio di Giuseppe Matarazzo, il pastore di 45 anni residente a Frasso Telesino, ucciso a colpi di pistola lo scorso 19 luglio, dopo essere stato scarcerato a seguito di una condanna a 11 anni e 6 mesi per abusi su una ragazza quindicenne, impiccatasi a un albero il 6 gennaio del 2008. I carabinieri del comando provinciale di Benevento – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in ...

Pedofilo ucciso a Benevento - due arresti : Due persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Benevento per l'omicidio di Giuseppe Matarazzo, l'ex pastore 46enne ucciso a Frasso Telesino il 19 luglio scorso nei pressi ...

Benevento : migrante aggredito a pugni e colpi di pietra in testa - arrestati due italiani : Lo hanno insultato, per passare poi, quasi da subito, alle maniere forti, percuotendolo a forza di pugni: alla fine lo hanno colpito con una pietra sulla testa. E' successo a Benevento lo scorso 26 febbraio. A rendersi protagonisti della triste vicenda sono stati due cittadini residenti nella stessa città, di 30 e 19 anni, che si sono accaniti contro un migrante di origini gambiane di 22 anni. Ora i due cittadini sono accusati dalle forze ...