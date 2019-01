Balotelli Marsiglia | affare in dirittura di arrivo | i dettagli dell’accordo

Calciomercato : Balotelli al Marsiglia - Morata all'Atletico - Boateng al Barça : Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha ammesso alla Gazzetta dello Sport di essere in partenza per la Catalogna per la conclusione della trattativa. L'ormai ex trequartista ...

Telenovela (quasi) finita per Balotelli - SuperMario corre verso il Marsiglia : l’ingaggio è da urlo : L’attaccante italiano è pronto a lasciare il Nizza per accettare la proposta del Marsiglia, pronto a corrispondergli un ingaggio importante Mario Balotelli è vicinissimo al trasferimento al Marsiglia, l’attaccante italiano infatti ha praticamente accettato l’offerta del club guidato da Rudi Garcia. LaPresse/Roberto Bregani L’accordo è imminente, mancano da definire gli ultimi dettagli relativi ad alcuni bonus prima ...

Marsiglia ko coi dilettanti - Garcia ora rischia : ma Balotelli può salvarlo : Dopo l'Angers ieri, la Coppa di Francia regala ancora sorprese. Un'altra squadra di quarta serie, l' Andrezieux , ha clamorosamente eliminato una big del calcio transalpino, come il Marsiglia di Rudi ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Juventus - Ramsey in pugno - Mario Balotelli va all’Olympique Marsiglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

