Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 09 | 30

BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI A PRIMA PORTA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBERINA IN DIREZIONE Roma RIMANENDO IN VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A MORLUPO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA STRADA PROVINCIALE 17 VIA SAN MICHELE NELLE DUE DIREZIONI A FORMELLO SI STA IN CODA IN VIA UMBERTO I° TRA VIA MARTIRI D’UNGHERIA E VIA REGINA MARGHERITA NEI DUE SENSI IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA VIA CASILINA RALLENTAMENTI A VALMONTONE ALL’ALTEZZA DI VIA GENNAZZANO NEI DUE SENSI DI MARCIA DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO è TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE Servizio fornito da Astral
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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio AL MOMENTO NESSUNA SEGNALazioNE RIGUARDO AL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO CAMBIAMO ARGOMENTO SEMPRE RICORDIAMO CHE QUESTA DOMENICA E’ ATTIVO IL BLOCCO IN FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI DALLE 07.30 ALLE 20.30 IL FERMO INTERESSA MOTO E MOTORINI 0 E 1, AUTO, A BENZINA E DIESEL, FINO ALLA CATEGORIA EURO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUongiorno E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio AL MOMENTO NESSUNA SEGNALazioNE SUL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE, COMUNQUE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 Roma-TERAMO PER LA I BANCHI DI NEBBIA TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA DOVE LA VISIBILITA’ E’ DI 70 METRI MENTRE SULLA A12 SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE TRA IL KM 25+900 ED IL KM 26+400: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI PRIMA PORTA; SI PROCEDE A RILENTO ANCHE NEL TRATTO EXTRAURBANO DI VIA CASILINA, TRA PANTANO E LA BORGHESIANA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; E ALLO STADIO OLIMPICO SI E’ DA POCO CONCLUSO L’INCONTRO TRA LA Roma-E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE TRA OTTAVIANO E BATTISTINI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE IL SERVIZIO E’ MOMENTANEAMENTE SOSPESO TRA OTTAVIANO E BATTISTINI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio sulla via TIBURTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE tra ALBUCCIONE e SETTEVILLE nei due sensi di marcia. SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE sulla ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL raccordo in carreggiata esterna RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. sulla via TIBURTINA code a tratti tra ALBUCCIONE e SETTEVILLE ANCHE QUI nei due ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio UN INCIDENTE SU VIA DI VERMICINO STA PROVOCANDO CODE TRA VIALE EINAUDI E VIA GROTTI DAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI RALLENTA POI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI. DA ARIANNA CAROCCI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ORA DIAMO UNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMO QUINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI: A CERVETERI TORNA ANCHE QUEST’ANNO LA TRADIZIONALE FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE, IN PROGRAMMA OGGI E DOMANI. IN PARTICOLARE LA GIORNATA ODIERNA SARÀ CARATTERIZZATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 Roma NAPOLI PER LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA TRA CEPRANO E VALMONTONE. NEBBIA A BANCHI ANCHE SULLA A24 Roma TERAMO TRA CASTEL MADAMA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUongiorno E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 Roma NAPOLI PER LA PRESENZA DI BANCHI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI ALTEZZA LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E GRANITI IN ENTRAMBI I SENSI. CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ ...