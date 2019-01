Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 09 | 30

romadailynews

(Di domenica 20 gennaio 2019)DEL 20 GENNAIOORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIABUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ dellaTRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI A PRIMA PORTA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBERINA IN DIREZIONERIMANENDO IN VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A MORLUPO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA STRADA PROVINCIALE 17 VIA SAN MICHELE NELLE DUE DIREZIONI A FORMELLO SI STA IN CODA IN VIA UMBERTO I° TRA VIA MARTIRI D’UNGHERIA E VIA REGINA MARGHERITA NEI DUE SENSI IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA VIA CASILINA RALLENTAMENTI A VALMONTONE ALL’ALTEZZA DI VIA GENNAZZANO NEI DUE SENSI DI MARCIA DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO è TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE Servizio fornito da AstralL'articolo...