Sci | la Shiffrin trionfa nel SuperG di Cortina Sofia Goggia omaggia Lindsey Vonn

Sci - Mikaela Shiffrin domina il SuperG. Cortina rende omaggio a Lindsey Vonn : Cortina D'AMPEZZO - Il weekend sull' Olympia delle Tofane si chiude con la vittoria di Mikaela Shiffrin . La statunitense vince il terzo SuperG della sua stagione e la gara numero 54 della carriera. ...

Sci - superG di Cortina : Mikaela Shiffrin è sempre la più forte - Brignone 11ª : Mikaela Shiffrin vince il superG di Cortina d’Ampezzo confermandosi la più forte sciatrice al mondo: 54esima vittoria in carriera Mikaela Shiffrin si conferma la più forte e vince il superG di Cortina d’Ampezzo. La statunitense, alla 54esima vittoria in carriera, domina la scena anche sulla Olimpia delle Tofane chiudendo la gara col tempo di 1’22”48, alle sue spalle Tina Weirather del Liechtenstein, +0”16, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - SuperG Cortina 2019 : vince sempre Mikaela Shiffrin. Successo n.54 in Coppa del Mondo - azzurre lontane dal podio : Mikaela Shiffrin non lascia scampo alle avversarie e vince anche il SuperGigante di Cortina valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La statunitense prosegue nel suo cammino inesorabile ed inarrestabile, dominando la scena anche sulla Olimpia delle Tofane. Vittoria numero 54 in carriera per la nativa di Vail, la terza in SuperGigante e, dato ancor più impressionante, la undicesima in questa annata. La dominatrice della Coppa del Mondo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in controllo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin al comando anche in gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci cdm Shiffrin vince il gigante di San Vigilio - Bassino è terza : La coppa del mondo uomini sarà invece in Svizzera, a Wengen: venerdì combinata, sabato la discesa più lunga del mondo sulla Lauberhorn e domenica slalom speciale. La prova cronometrata di oggi è ...

Sci alpino - Pagelle Gigante Kronzplatz : Shiffrin stellare - Worley non sbaglia - Bassino super - Brignone opaca - Pichler rinasce : Mikaela Shiffrin. Sempre Mikaela Shiffrin. La statunitense continua, volta dopo volta, a ritoccare il libro dei record e, anche a Kronplatz, non si smentisce. La classe 1995 ha demolito le avversarie sin dalla prima manche, dimostrandosi di un’altra categoria. Per le altre, da Tessa Worley a Petra Vlhova, non rimangono che le briciole. Ottima prova di Marta Bassino, finalmente ai livelli che tutti noi ci aspettiamo, mentre Federica ...