Real | Modric allontana l' Inter | Felice a Madrid | voglio restare

Modric riporta il Real Madrid sul podio - : Il Real Madrid è tornato. Sempre meglio non esagerare nei trionfalismi vista l'annata all'insegna della discontinuità che stanno vivendo i campioni d'Europa, ma i segnali dopo il 2-0 al Siviglia sono ...

Liga : tutto facile per l'Atletico contro il Huesca - Casemiro e Modric rilanciano il Real : una passeggiata per l' Atletico Madrid , che impone la sua legge sul campo dell' Huesca : 3-0 grazie ai gol di Hernandez, Arias e Koke. La squadra di Simeone, ora, vola a -2 punti dalla vetta del ...

Real Madrid-Siviglia 2-0 - in gol Casemiro e Modric : Marcelo ancora in panchina insieme a Isco : Real Madrid-Siviglia 2-0 78' Casemiro, 90' Modric Il Real scaccia i fantasmi e vince. Dopo la sconfitta, ininfluente, in Copa del Rey contro il Leganes, i Blancos rialzano la testa e fanno due gol al ...

Liga - Casemiro e Modric risollevano il Real Madrid : Liga, Casemiro e Modric hanno firmato la vittoria del Real Madrid contro il Siviglia al Bernabeu Il Real Madrid batte 2-0 il Siviglia e si prende il terzo posto in solitaria nella Liga. I ‘blancos’ vincono 2-0 al Bernabeu con i gol nella ripresa di Casemiro (78′) e Modric (92′). La squadra di Solari sale a 36 punti, a 3 lunghezze dall’Atletico Madrid (in campo ora contro l’Huesca) e a +3 sul Siviglia. Il ...

Liga : segnano Casemiro e Modric - il Real Madrid stacca il Siviglia : TORINO - Vince il Real, stacca il Siviglia e si porta temporaneamente a meno sette dal Barcellona. Vinicius , classe 2000 e innegabile talento, illumina il centrocampo con Modric. Ma a salvare un Real ...

CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie - Modric si avvicina : niente rinnovo con il Real Madrid : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri pronti al colpo a sorpresa Mesut Ozil? Intanto si avvicina sempre di più Luka Modric, in uscita dal Real.

Real Madrid - Icardi è il sogno dei blancos : scambio con Modric? : Real Madrid Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla […] L'articolo Real Madrid, Icardi è il ...

Dalla Spagna : Real Madrid - Eriksen per il il dopo Modric : Madrid - Proseguono le indiscrezioni sul possibile addio di Luka Modric dal Real Madrid L'interesse dell'Inter per il Pallone d'Oro è sempre vigile e, in estate, dopo aver vinto tutto con la casacca ...

Real Madrid - Solari sta con Modric : "Basta regali" : E una Copa del Rey che ai campioni del Mondo non interessa granché ma che è diventata improvvisamente importante. Da valutare anche la reazione del Bernabeu, ultimamente sempre con larghi vuoti e una ...

Inter-Modric come Juve-Ronaldo : ora Zhang ha un piano per il Real : Un progetto che prevede sondaggi formali e attese, come simbolo di rispetto per uno dei club più importanti al mondo. Una strategia simile a quella portata avanti dalla Juventus per strappare ai ...

Real furioso con Modric : lo fa fuori - vuole venderlo all'Inter! : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, il Real Madrid è arrabbiato con Luka Modric . L'idea è di farlo fuori e abbandonarlo a giugno, lasciandolo andare all'Inter che lo aspetta da mesi.

Real Madrid in crisi - Modric risponde così in chiave mercato : “mercato? Non mi riguarda, ci sono persone che decidono”. Sono le importanti dichiarazioni di Luka Modric, centrocampista del Real Madrid intervenuto a Marca dopo il ko interno contro la Real Sociedad in campionato. Il croato continua ad essere seguito con insistenza dall’Inter: “Ci sono molti giocatori che non stanno giocando al loro livello migliore, io per primo devo migliorare e sono qui per assumermi la ...

Il Real Madrid cola a picco. Modric fa autocritica : "Che inizio di m..." : La stagione 2018-2019 è partita in salita per il Real Madrid che ha già cambiato un allenatore passando da Julen Lopetegui a Santiago Solari. I blancos hanno passato sì, e da primi, il girone di ...

Modric tuona contro i compagni del Real Madrid e l’Inter resta alla finestra : “basta fare certe cagate” : Luka Modric ha parlato a caldo della sconfitta del suo Real Madrid strigliando pesantemente i compagni dopo il flop interno “Molti di noi non sono al solito livello, non possiamo fare certe cagate ogni partita“. Luka Modric non le manda a dire ai compagni del Real Madrid dopo il tonfo di ieri in casa contro la Real Sociedad. La sconfitta dei Madridisti è stata davvero pesante, condita dai fischi del Bernabeu. Il calciatore ...