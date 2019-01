L' inverno avanza | da mercoledì neve a bassa quota

huffingtonpost

(Di domenica 20 gennaio 2019) L'e a metà settimana dovrebbe arrivare in tutto il Paese. Attese correnti polari e vortici ciclonici che porteranno il freddo e la, anche a basse quote.Se domani lunedì 21 il tempo sarà ancora prevalentemente soleggiato al Nord, secondo le previsioni di 3bMeteo, al Centro e al Sud assisteremo a piogge in pianura eal Settentrione già dai 500 metri. Il calo delle temperature arriverà da martedì, con le massime a 5-7 gradi, quando lascenderà fino ai 400 metri al centro e in serata asu Umbria e Marche. Da mercoledì le nuvole arriveranno anche al Nord, con fenomeni nevosi ae localmente anche in pianura. Al Sud lapotrebbe iniziare dai 600 metri, con temperature però ancora nella media intorno ai 9-11 gradi di massima.La settimana che sta per iniziare, spiegano ...