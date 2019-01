Addio ad Andy Vajna | il produttore della saga di Rambo e Terminator

Andy Murray - l’ Addio in lacrime del femminista della racchetta : Le lacrime di Andy Murray Le lacrime di Andy Murray Le lacrime di Andy Murray Le lacrime di Andy Murray Le lacrime di Andy Murray Le lacrime di Andy Murray Le lacrime di Andy Murray Le lacrime di Andy Murray Le lacrime di Andy Murray Le lacrime di Andy Murray Le lacrime di Andy Murray «Gli Australian Open potrebbero essere il mio ultimo torneo, vorrei continuare fino a Wimbledon, ma non so se ci riuscirò. Ho troppo dolore». È un addio inatteso annunciato ...

