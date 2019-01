calabriapage

: Roberto Zengaro lancia la MeA Records, l’etichetta discografica tutta calabrese - CalabriaPage : Roberto Zengaro lancia la MeA Records, l’etichetta discografica tutta calabrese - LameziaClick : Roberto Zengaro lancia la MeA Records, l’etichetta discografica tutta calabrese - citynowit : Roberto Zengaro lancia la MeA Records, l’etichetta discografica tutta calabrese: -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Le audizioni per entrare a far parte della MeA saranno gratuite e gli artisti avranno da subito la possibilità di aprire i concerti e gli spettacoli griffati MeA che si terranno in Calabria. Un ...