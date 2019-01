Punti a favore e contrari dei Google Pixel 3 Lite | attesi per maggio

optimaitalia

: @deatoffees Gli episodi in gare in bilico sempre a loro favore, ma a fine anno ti dicono che si equivalgono. Come s… - eskeretette : @deatoffees Gli episodi in gare in bilico sempre a loro favore, ma a fine anno ti dicono che si equivalgono. Come s… - ateneodance : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)Potrebbe interessare a diversi utenti il, versione economica deidi attuale generazione, in presentazione la prossima primavera. La scheda tecnica si caratterizza per alcune differenze marcate rispetto ai modelli standard, su cui vi invitiamo caldamente a riflettere.Si parte con uno schermo FullHD+ (2160 x 1080) da 5.56 pollici, passando per il processore Snapdragon 670 e 4GB di RAM. La memoria, non espandibile, presenterà un unico taglio da 32GB (per noi una grave pecca), mentre la fotocamera posteriore includerà un sensore da 12.2MP con apertura f/1.8 eda 1,4μm, ed un altro da 1/2.55'' con stabilizzatore ottico di immagine. La fotocamera frontale conta appena 8MP, mentre la batteria conta 2915 mAh. Un hardware al ribasso rispetto ai3, fatta eccezione per il comparto fotografico, quasi immutato (non considerando l'assenza di un ...