La Cina usa il suo Qe E inietta 74 miliardi per sventare la crisi

La Cina accusa Coca-Cola! influenza la politica alla lotta contro l’obesità : Coca Cola sul banco degli imputati Mentre l’epidemia di obesità affligge la Cina, la Coca-Cola riesce ad influenzare le politiche sanitarie nel paese per impedire la creazione di una tassa del 20% sulle bevande zuccherate e altre misure raccomandate dalle misure dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo una nuova ricerca fata dall’Università di Harvard (USA). La Cina è il terzo paese che consuma il colosso americano ...

Wall Street chiude in rialzo sperando in negoziati Usa-Cina : New York, 17 gen., askanews, - Wall Street ha archiviato in rialzo una seduta particolarmente volatile. Gli indici avevano iniziato gli scambi in calo per poi riprendersi gradualmente. Oltre un'ora ...

Tempi duri per Huawei e ZTE : frecciatine tra USA e Cina - quali effetti? : Un orizzonte denso di nuvole per Huawei e ZTE, scarse possibilità che spunti il sereno. Gli Stati Uniti sono pronti ad adottare nuove regole che mettano al bando, ancora una volta, l'operato delle due aziende cinesi, ritenute responsabili di spionaggio ai danni del governo americano. L'ultima proposta dei senatori del Congresso rischia di avere degli effetti devastanti sulle due realtà, anche a breve termine. Come ci racconta per prima ...

Huawei - Cina a Usa : "Basta isteria" : 14.02 Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto di porre fine "all'isteria" che ha portato negli Usa a una proposta di legge bipartisan al Congresso che introduca il bando alla vendita di microchip e altri componenti americani a compagnie cinesi che violino sanzioni e leggi di controllo sull'export. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce Hua Chunying, all'indomani dell'iniziativa che cita esplicitamente Huawei e Zte,due dei colossi ...

La Cina sta usando le auto elettriche per spiare i suoi cittadini? : Un incrocio a Taiyuan, provincia dello Shanxi. (foto: Qilai Shen/Bloomberg) Nel 2018, in Cina sono state vendute più auto elettriche che nel resto del mondo. Nell’anno che si è da poco concluso, secondo le stime, dovrebbe essere stato tagliato il traguardo di un milione di nuove auto elettriche messe in commercio. Il boom degli Ev (electric vehicles) – guidato da produttori cinesi come BYD e Bejing automobiles Works – è in pieno svolgimento: il ...

Usa - Russia e Cina nella partita sul Medio Oriente : (Dall'articolo di Vittorio Emanuele Parsi per la rivista Formiche)Il 2018 è stato un anno di forte contrapposizione tra Stati Uniti, Cina e Russia su praticamente ogni tema. Oltre al dossier ucraino, una questione potenzialmente esplosiva per i rapporti tra Washington e Mosca riguarda senz'altro il tentativo comprovato di manipolazione della vita politica americana da parte di hacker russi. Un problema serio per gli Usa, molto abituati a ...

E' la Cina la causa del crollo della produzione industriale europea? | : Finanza & Dintorni Questo grafico è semplice. Racconta che quanto la Germania vende a Pechino conta per il 2.4% del pil tedesco. Quindi se Berlino frena cresce il timore che i dazi Usa contro la Cina ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : che show con Italia - USA - Russia - Cina. Confermato il programma - aperte le biglietterie : Il Trofeo di Jesolo 2019 si preannuncia estremamente spettacolare, l’undicesima edizione della Classicissima della Ginnastica artistica promette emozioni e uno show pirotecnico come è sempre successo in una delle gare più importanti del calendario internazionale. Nel weekend del 2-3 marzo le porte del PalaArrex si spalancheranno per ospitare un incontro amichevole di altissimo livello tecnico, degno di un Mondiale. Oggi sono state ...

Nonostante dazi - Cina registra record commerciale verso Usa : Mentre l'eccedenza con gli Stati Uniti è aumentata, nel 2018 le attività commerciali della seconda maggiore economia al mondo hanno comunque segnato un rallentamento. Nel 2018 le esportazioni della ...