Concorso docenti 2019: prove e punteggi minimi per posti comuni e sostegno

(Di sabato 19 gennaio 2019), ultime novità al 18/01 – Con le sostanziali modifiche apportate al sistema di reclutamento dei, il governo gialloverde ha cercato di semplificare quanto più possibile i tempi e le relative procedure per accedere stabilmente alla professione docente. L’abolizione del percorso FIT, infatti, ha costituito la maggiore di queste novità.Lee ilo minimo per superarle Quest’oggi Orizzontescuola.it ha pubblicato un interessantissimo articolo riguardante leche dovranno sostenere i futuri candidati alper la scuola secondaria, sia per le classi di(curricolari) che per ilCercheremo, in questo articolo, di spiegare con molta semplicità come avverranno le, quali argomenti saranno presenti all’interno di esse e qualeo minimo è richiesto al candidato per il loro ...