Alba di sangue sulle strade italiane Muore intrappolato tra le lamiere

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Si macchiano ancora dile. Schianto all’in via Nazionale a San Daniele del Friuli: un morto. Erano circa le 4.45 quando un mezzo pesante e un furgone si sono scontrati. Nel tremendo impatto il conducente del Citroen Jumper ha perso la vita per le gravissime ferite riportate; un’altra persona è stata soccorsa dalla equipe medica di un’ambulanza e portata in ospedale in gravi condizioni. Nello scontro il mezzo pesante ha perso il carico. È stato necessario chiudere la strada, bloccata ancora alle 8, per la rimozione dei mezzi incidentati. Si transita lungo un bypass attivato da Villanova di San Daniele.Sul posto era atterrato anche l’elicottero sanitario. Della viabilità si è fatta carico la Polizia locale, mentre per rilievi e accertamenti è intervenuto il Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Udine. Della messa in sicurezza della ...