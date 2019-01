Wall Street ostaggio di trimestrali e commercio

Wall Street debole. Focus sulle trimestrali : ... anche se hanno deluso i risultati di Morgan Stanley Intanto, il Beige Book della Federal Reserve , il rapporto sullo stato dell'economia americana, ha evidenziato che la crescita a stelle e strisce ...

Due hacker hanno venduto per anni dati in anteprima sulle società quotate a Wall Street : Young male thief stealing data from computer Mentre i servizi finanziari e le compagnie di tutto il mondo si affidano in modo sempre più esclusivo alla rete, gli stati e le aziende si pongono sempre con maggiore frequenza il problema della cybersecurity. L’ultimo caso di attacco informatico arriva dagli Stati Uniti, dove due hacker già identificati avrebbero avuto accesso per anni al database della Security and exchanges commission (Sec), ...

Morto John Bogle - leggenda di Wall Street : invento il fondo Vanguard : Addio a John Bogle, leggenda di Wall Street. Il fondatore del fondo Vanguard è Morto a 89 anni. Lo riporta il Philadelphia Inquirer citando la famiglia di Bogle. La causa del decesso è stato un tumore.

Borsa : Wall Street apre positiva : ANSA, - NEW YORK, 16 GEN - Wall Street apre in territorio positivo. Il Dow Jones sale dello 0,30% a 24.145,51 punti, il Nasdaq avanza dello 0,19% a 7.038,17 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un ...

Snapchat : lascia il direttore finanziario - tonfo del titolo a Wall Street : Il chief financial officer Tim Stone, ex manager Amazon, lascia dopo appena otto mesi. Una notizia che ha fatto precipitare il titolo di Snap: nelle contrattazioni dopo-borsa è calato dell'8%

Wall Street ancora su : bene i conti di GS e BofA - male BlackRock : ... presidente della Fed di Minneapolis, mentre due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e ...

Per il Wall Street Journal - Nintendo potrebbe davvero riuscire a vendere 20 milioni di Switch entro quest'anno fiscale : My Nintendo news riferisce le opinioni, via via sempre più positive, del Wall Street Journal relativamente alle vendite di Nintendo Switch entro quest'anno fiscale.L'obiettivo prefissato di riuscire a piazzare più di 20 milioni di unità nelle case e negli zaini dei giocatori di tutto il mondo si fa sempre più tangibile: questo, in soldoni, il report del giornalista Takashi Mochizuki. Per gli analisti, la domanda di Switch durante il periodo ...

Borse - Wall Street chiude positiva dopo l'esito del voto su Brexit. Piazza Affari piatta - Juve superstar : «L'economia tedesca - annota Destatis - è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso». In ogni caso, «una visione di più lungo termine mostra che la crescita del ...

Netflix alza i prezzi del 13-18% e il titolo vola a Wall Street : Netflix ha annunciato che alzerà i prezzi per i suoi abbonamenti in dollari del 13-18%, l'aumento maggiore da quando ha lanciato i suoi servizi in streaming, dodici anni fa...

Wall Street in frazionale ribasso : Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,36% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo S&P-500 , che si ferma a 2.582,61 punti. In rosso ...

Borse giù con frenata Cina. Anche Wall Street viaggia in rosso : LA frenata DI PECHINO 14 gennaio 2019 Export e vendite di auto: doppia spia rossa per l'economia cinese Il surplus commerciale è sceso del 16,2% a 351,8 miliardi di dollari nel 2018, secondo i dati ...