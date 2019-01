Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 14 | 10

romadailynews

: #UltimOra #Brexit, #Parlamento #Gb boccia accordo con Ue: 432 no contro 202 sì - SkyTG24 : #UltimOra #Brexit, #Parlamento #Gb boccia accordo con Ue: 432 no contro 202 sì - SkyTG24 : #UltimOra #Brexit, Parlamento britannico boccia accordo con #Ue - SkyTG24 : #UltimOra #Brexit #May: popolo britannico vuole andare avanti con la Brexit. Adesso c'è l'opportunità di trovare un… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)dailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una scossa di terremoto magnitudo 3.3 è stata registrata nel Cosentino dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2:19 centro di sisma ad una profondità di 29 km è stato identificato a 4 km da casa dopo rincorrersi di voci di rinvii di qualche ora di un giorno addirittura la prossima settimana il Consiglio dei Ministri sul decreto ne ci sarà probabilmente nel pomeriggio sarà anticipato da un vertice a tre tra il premier Giuseppe Conte e i due dell’esecutivo giallo verde Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimi nodi ed è intanto Alta tensione nel governo anche su temi ambientali in commissione al Senato c’è stata una spaccatura per la nomina del Generale Antonio Ricciardi alla Presidenza del parco del Circeo i carabinieri di Bologna hanno smantellato due cartelli di ...