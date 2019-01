Torna Udin

Inter-Udinese 1-0 - Serie A calcio : i nerazzurri Tornano al successo - decide Icardi su rigore : A San Siro l’Inter batte l’Udinese 1-0 nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A di calcio. I nerazzurri grazie al rigore trasformato da Mauro Icardi tornano al successo dopo quattro partite, mettendosi alle spalle l’amara eliminazione dalla Champions League, e consolidano così il terzo posto in classifica. Nel primo tempo l’Inter fa la partita, con tanto possesso palla, ma non riesce ad essere precisa in fase realizzativa. Sono due ...

Diretta Inter-Udinese - gli uomini di Spalletti vogliono Tornare a sorridere in campionato : Inter-Udinese è il primo anticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A, oltre il match di San Siro in questo sabato di campionato si disputerà anche il derby della 'Mole' tra il Torino di Mazzarri e la Juventus di Allegri. Tornando al match di 'San Siro' i neroazzurri vorranno dimenticare in fretta la deludente eliminazione di martedì scorso in Champions League e vorranno tornare a vincere in campionato. Per farlo gli uomini di ...

Udinese - riTorna la storica partnership con Birra Moretti : Accordo di partnership fino alla conclusione della stagione 2020-2021 tra la società bianconera e il brand con il mitico "Baffo" L'articolo Udinese, ritorna la storica partnership con Birra Moretti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Udinese - De Paul : 'Tornato da poco - ma dovevo mettereci la faccia dopo il rigore di Empoli. Ringrazio Velazquez' : Il centrocampista dell' Udinese Rodrigo De Paul ha rilasciato le seguenti parole a Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma: 'Sono felice per i tifosi e per i miei compagni. Sono tornato solo da 48 ore ma volevo essere in campo e metterci la faccia dopo aver sbagliato il rigore a ...

Calciomercato Udinese - Torna in bianconero un vecchio pupillo : Calciomercato Udinese – E’ un momento di crisi in casa Udinese, la squadra bianconero è reduce da una serie di risultati negativi che hanno portato inevitabilmente all’esonero dell’allenatore Velazquez, al suo posto è arrivato Davide Nicola che avrà il compito di raggiungere l’obiettivo salvezza. La squadra ha dimostrato diverse lacune dal punto di vista tecnico, per questo motivo la dirigenza è pronta ad ...