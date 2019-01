The Hong Kong Massacre | l' Hotline Miami del Sol Levante sarà disponibile dal 22 gennaio

The Hong Kong Massacre disponibile dal 22 gennaio su PC e PS4 : Vreski ha annunciato che il suo twin-stick shooter The Hong Kong Massacre sarà disponibile dal 22 gennaio su PC e PS4. Il titolo prende chiaramente ispirazione ad Hotline Miami ed altri esponenti del genere.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione che possiamo trovare nella pagina Steam del gioco:"Fatti strada nelle strade di Hong Kong in questo adrenalinico shooter dall'alto. Ispirato ai classici film d'azione, The Hong Kong Massacre ti mette ...