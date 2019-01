Sempre più adesivi WhatsApp | quelli della tastiera Gboard e non solo pronti

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda - Sempre più vicina : l’Italia sogna! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Il Polo Nord magnetico si sposta Sempre di più (e nessuno sa perché) : Il Polo magnetico della Terra galoppa verso la Siberia. nessuno sa perchè e la velocità dello spostamento è accelerata tanto che l'ultimo modello, realizzato nel 2015 e che doveva durare fino al 2020, è di nuovo in revisione. Avrebbe dovuto essere aggiornato il 15 gennaio, ma si è rinviato al 30 gennaio a causa dello shutdown delle amministrazioni governative americane, e dunque anche di alcuni enti regolatori che ...

Bambini italiani Sempre più pantofolai : uno studio ci mostra come i piccoli amino la sedentarietà : Cambiano i tempi, così chi immagina Bambini correre per i parchi desiderosi di una giornata di sole per dare sfogo alla loro voglia di scatenarsi in giochi all’aria aperto, in corse per i prati e quant’altro comune ai Bambini in età scolare dovrà abituarsi sempre di più a vedere sempre più pargoli davanti ad uno schermo, che sia tv, pc, smartphone poco importa, quel che veramente importa che la vita sedentaria pare iniziare molto prima nei ...

La Francia attiva il piano no deal : "Brexit senza accordo Sempre più probabile" : La Francia ha fatto scattare il suo piano per far fronte all'ipotesi di un 'no deal' sulla Brexit: lo ha annunciato il premier Edouard Philippe al termine di una riunione con i ministri competenti a Parigi."L'ipotesi di una Brexit senza accordo - ha detto - è sempre meno improbabile. In queste condizioni, responsabilità del governo è fare in modo che il nostro Paese sia pronto e gli interessi dei nostri concittadini ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher Sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Supercoppa Italiana - la Juventus piega il Milan 1-0 e diventa la più vincente di Sempre! Decisivo il solito Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 e ha conquistato la Supercoppa Italiana. I bianconeri si sono imposti grazie a un gol di testa di Cristiano Ronaldo e hanno festeggiato a Gedda (Arabia Saudita) davanti a 62000 spettatori: i Campioni d’Italia hanno conquistato il trofeo per l’ottava volta nella storia (l’ultima risaliva al 2015, avevano poi perso le ultime due edizioni proprio contro i rossoneri e contro la Lazio) e ...

Le immagini del record dell'ora : Vittoria Bussi è la ciclista più veloce di Sempre : Vittoria Bussi è la ciclista più veloce del mondo . Dopo la morte di suo padre , a venticinque anni, è salita in sella per 'ritrovare un senso'. Il 13 settembre 2018, a trentun'anni, i suoi 48,007 chilometri al velodromo di Aguascalientes, ...

Lombard Odier : ritardare la Brexit sembra Sempre più inevitabile : ... il programma del partito Labourista, richiede la nazionalizzazione di alcuni settori industriali e un aumento della tassazione, che probabilmente avrà un impatto a lungo termine sull'economia del ...

Ritardare la Brexit sembra Sempre più inevitabile : ... il programma del partito Labourista, richiede la nazionalizzazione di alcuni settori industriali e un aumento della tassazione, che probabilmente avrà un impatto a lungo termine sull'economia del ...

Supercoppa d'oro - un affare per tutti : è la partita più cara di Sempre nel calcio italiano : ... a Shanghai su un campo di patate il punto più basso nel 2015, e ha dato voce ai cambiamenti iniziati da poco tra Riad e Gedda, nell'ambito del programma governativo Vision 2030, in cui lo sport ha ...

Calciomercato Milan - Higuain Sempre più lontano : Pochi minuti dopo però - come riportato da Sky Sport - è arrivata un'altra notizia: "Higuain ha qualche linea di febbre". Insomma, siamo davanti a un vero e proprio giallo che ha come protagonista ...

Boom di “Bohemian Rhapsody” - è tra i 20 film più visti di Sempre : E' inarrestabile "Bohemian Rhapsody". Con oltre 25 milioni di euro d'incassi il film-opera rock sulla vita di Freddie Mercury e dei Queen è già entrato nella lista dei 20 film più visti di sempre del mercato italiano ed è diventato il biopic musicale di maggior successo in Italia. Uscito nelle nostre sale il 29 novembre, continua a essere in programmazione, visti anche i premi che continua a conquistare, in particolare il prestigioso Golden ...

Milan - Piatek Sempre più vicino ai rossoneri : Leonardo tratta con il Genoa : Milan Piatek – La trattativa tra il Milan e il Genoa per Piatek continua ad oltranza. Sebbene pochi giorni fa, la dirigenza rossoblù, non volesse vendere i propri gioielli, adesso Preziosi e Perinetti stanno tentennando davanti alla ricca offerta del Milan. La fattibilità dell’affare è legata al futuro di Gonzalo Higuain. Non potrebbe essere altrimenti, numeri […] L'articolo Milan, Piatek sempre più vicino ai rossoneri: Leonardo ...

Ambiente - AIGAE : “Basilicata Sempre più regina della biodiversità e della tutela del territorio” : “La Basilicata è tra le maggiori regioni europee per numero di siti di Natura 2000. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva Europea per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Basilicata punta sempre di più al verde e… al verde acqua! Natura 2000 è dunque la rete ...