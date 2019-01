«Noi stiamo con Sorbillo» | Napoli in piazza dopo la bomba in pizzeria

Sindaco di Napoli - Luigi De Magistris : ” Noi non stiamo facendo i disubbidienti o i ribelli” (VIDEO) : Sindaco di Napoli , Luigi De Magistris : “e’ Salvini che deve dimettersi, sta violando Costituzione” ”Noi non stiamo facendo i disubbidienti o i ribelli. Noi siamo ubbidienti alla Costituzione. Qui nessuno sospende nulla, non stiamo mettendo la legge nel cestino o la stiamo gettando dalla finestra, ma la applicheremo nel rispetto della Costituzione a cui i ministri e i sindaci giurano e poi vedremo chi sta tradendo”. ...

No Tav a Torino/ Video - la protesta pacifica dei 70mila 'Noi sappiamo per cosa stiamo manifestando' - IlSussidiario.net : Torino, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.