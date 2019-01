Negli anziani anche i lavori in casa proteggono il cervello

Smog - aumentano i ricoveri Negli ospedali tra bambini e anziani : La qualità dell'aria peggiora e aumentano le patologie respiratorie. E aumentano di conseguenza anche i ricoveri ospedali eri dei soggetti più deboli che, oltre alle classiche infezioni stagionali, in ...

Declino mentale - il diabete Negli anziani è un fattore di rischio : Il diabete negli anziani può provocare in soli 5 anni un notevole Declino mentale. Lo svela una nuova ricerca scientifica che mette in allarme i soggetti diabetici. Lo studio, pubblicato su Diabetologia, rivista dell’Associazione Europea per lo Studio del diabete (EASD), ha evidenziato uno dei tanti effetti (pericolosissimi) di questa patologia oggi particolarmente diffusa. La ricerca, che ha coinvolto 705 persone con un’età compresa ...