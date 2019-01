Morta la padrona di Casa Buonarroti

Il cane che da tre mesi aspetta la padrona nel luogo in cui è Morta : Lo scorso 21 agosto una donna è stata travolta e uccisa da un'auto a Hohhot, in Cina. Da quel giorno il suo cane torna sulla...

Il cane fedele che da quasi 3 mesi aspetta nel luogo in cui è Morta la sua padrona : La storia di questo cagnolino arriva dalla Cina: la sua proprietaria sarebbe morta in un incidente stradale il 21 agosto scorso e lui da quel giorno non avrebbe mai lasciato la corsia di emergenza della strada. Un tassista del posto: "Aveva un rapporto molto profondo con la sua proprietaria. Da quando è morta, il cane è rimasto lì di guardia".Continua a leggere