Manovra | via libera dal Cdm a reddito e quota 100 Accordo dopo un vertice

Capigruppo sulla Manovra rinviata Il Pd si rivolge a Miccichè : "Non è immaginabile tenere in ostaggio il Parlamento in attesa che la maggioranza raggiunga l'intesa politica sulla manovra economica, mentre c'è una intera regione che aspetta risposte a problemi ...

Conte : 'Temevo i dati - bene la Manovra per la crescita. Rdc rinviato per farlo bene' : Conte torna a difendere la manovra e interviene anche sulla riforma delle pensioni assicurando che quota 100 servirà per garantire il ricambio generazionale -

Manovra - la bozza : Quota 100 e reddito al via da aprile : Giallo sui vertici i Inps e Inail, ma il Ministero del Lavoro smentisce commissariamento - Cominciano a circolare i contenuti della nozza di decreto legge su reddito di cittadinanza e pensioni a Quota ...

Speciale Manovra/2 - Dai premi ai dipendenti alle commemorazioni - viaggio in 106 micro-misure : Mentre la discussione su saldi e impianto della manovra si svolgeva tra Palazzo Chigi, il Mef e Bruxelles, il Parlamento si è potuto esercitare solo sulle micro-misure rese possibili dai margini strettissimi lasciati da reddito di cittadinanza e quota 100...

Matteo Salvini - Manovra archiviata : adesso tocca a 'legittima difesa e autonomia' : Matteo Salvini traccia la prossima road map dopo il via libera della Legge di Bilancio arrivata in dirittura d’arrivo quasi all'ultimo minuto. Il vice premier leghista prova a delineare le prossime tappe riguardanti le future azioni del governo gialloverde. Salvini, spiega i suoi prossimi obiettivi attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per il movimento politico da lui guidato, la legittima difesa e l’autonomia regionale, ...

Manovra - dopo il voto i parlamentari vanno in vacanza : il via vai di trolley fuori da Montecitorio : Conclusa la discussione e il voto sulla legge di Bilancio i parlamentari si allontanano da palazzo Montecitorio con i vari trolley per poter incominciare il periodo di vacanze L'articolo Manovra, dopo il voto i parlamentari vanno in vacanza: il via vai di trolley fuori da Montecitorio proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Camera approva in via definitiva la Manovra con 313 sì. Con la firma di Mattarella ora è legge : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...

Manovra - c'è il via libera. Mattarella firma - l'Ue : vigileremo : La Manovra 2019 è stata approvata, dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria,''entro i tempi previsti, che ci hanno evitato da un lato la gestione del bilancio con le mani legate dall'esercizio ...

Manovra - il governo ottiene la fiducia e oggi il via libera definitivo : Il governo ha ottenuto la fiducia posta sulla legge di bilancio alla Camera dei Deputati con 327 voti favorevoli e 228 voti contrari in una corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio che scatterebbe dal 1 gennaio. Si è poi passato all`esame degli ordini del giorno. Il via libera finale alla Manovra è atteso per oggi, domenica 30 dicembre. Il clima tra forze politiche di maggioranza e di opposizione è rimasto teso. Dopo la bagarre ...

Manovra : via libera definitivo da Camera : ANSA, - ROMA, 30 DIC - Via libera definitivo dell'Aula della Camera alla Manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha ...