Decreto reddito e quota 100 | vertice concluso Governo pronto al varo

Pensioni e reddito - Cdm alle 18. Durigon : «Tutto risolto - Decretone pronto» : Incontro positivo, governo soddisfatto, ci sono tutte le risorse per quota 100 e per reddito di cittadinanza. Stasera cdm alle ore 18 per varare il decreto. Via libera agli stanziamenti per Tfs (Tfr...

Pensioni e reddito - Cdm alle 18. Durigon : 'Tutto risolto - Decretone pronto' : Al summit, durato oltre un'ora, con il premier Giuseppe Conte hanno partecipato i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Laura ...

Durigon : pronto Decreto su reddito e quota 100 - Cdm alle 18 : Roma, 17 gen., askanews, - 'Il testo è pronto: tutto bene, tutto in ordine. Tutti i nodi sono stati risolti'. Lo ha riferito il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, al termine del vertice di ...

Decreto pensioni e reddito cittadinanza - al via vertice di maggioranza : Conte e i due vicepremier a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio

Reddito-pensioni - al via vertice a Palazzo Chigi sul Decreto : L'Analisi L'economia in frenata mette a rischio quota 100, reddito di cittadinanza e investimenti Scopri di più Alla riunione cui partecipano anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i ...

In arrivo il Decreto per reddito di cittadinanza e riforma pensioni con quota 100 : A Palazzo Chigi è in corso un vertice di maggioranza con il premier Giuseppe Conte e i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è trovare la quadra sulle misure della manovra, cioè reddito di cittadinanza e quota 100, in vista del consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio, che dovrebbe varare i due provvedimenti.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza e quota 100 - è il giorno del "Decretone" che dovrebbe fare chiarezza : Prima lo slittamento, poi la conferma. Il Consiglio dei ministri che dovrebbe licenziare il maxi decreto con Reddito di...

Oggi cdm sul Decretone - Di Maio : 'Reddito cittadinanza da fine aprile' - : Vertice a tre fra il premier e i vice per limare gli ultimi dettagli. Poi nel pomeriggio l'esame del documento che contiene le due misure più discusse e attese del governo gialloverde. Il premier: "...

M5s-Lega per ok reddito cittadinanza-quota 100 - oggi “Decretone” ma prima vertice : Tutto dipendera' dal vertice di stamane. Ma c'e' la volonta' politica di M5s e Lega di approvare oggi il cosidetto 'decretone' su reddito di cittadinanza e quota 100. La conferma arriva da Palazzo Chigi che ieri in serata fa filtrare che e' confermata la riunione del Consiglio dei ministri, anche se non vi e' ancora alcuna convocazione ufficiale. L'obiettivo del governo e' di chiudere entro la giornata di oggi e evitare un nuovo slittamento dopo ...

Conte : 'Confermato Cdm per approvare Decreto su reddito e quota 100' - : Il "decretone" con le due misure bandiera del governo si terrà domani nel pomeriggio. Lo confermano il premier e il ministro Di Maio, impegnati domani mattina insieme al collega Salvini in un vertice ...

Nuovo rinvio per il Decretone con 'Quota 100' e Reddito di cittadinanza : Tra poche ore vertice tra Conte, Di Maio e Salvini. Da chiarire ancora dove trovare i soldi per l'assegno alle 250mila famiglie che hanno un componente invalido, misura irrinunciabile per la Lega, ...

Verso Cdm su Decretone reddito e pensioni venerdì mattina : Roma, 16 gen., askanews, - Il Consiglio dei ministri per il via libera al decretone con reddito di cittadinanza e quota 100 si dovrebbe svolgere venerdì mattina. Lo riferiscono fonti di governo. Il ...

Decretone : Martina - reddito in alto mare : ANSA, - ROMA, 16 GEN - "Governo ancora in alto mare su reddito di cittadinanza e quota 100. I soldi non bastano per tutta la loro propaganda e a rimetterci saranno giovani e lavoratori manovra". Lo ...

Decretone : Martina - reddito in alto mare : ANSA, - ROMA, 16 GEN - "Governo ancora in alto mare su reddito di cittadinanza e quota 100. I soldi non bastano per tutta la loro propaganda e a rimetterci saranno giovani e lavoratori manovra". Lo ...