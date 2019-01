Un seme è germinato sulla luna

Blastingnews

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) In una scena del film "The Martian" del 2015, Matt Demon gioiva per aver coltivato delle patate su Marte, incoronandosi come colonizzatore ufficiale del pianeta rosso. Qualcosa di simile, per quanto possa sembrare fantascientifico, è avvenuto negli scorsi giorni. L'Agenzia Spaziale Cinese ha infatti annunciato che alcuni semi di cotone, portatidalla missione Chang'e 4, sono germogliati nei giorni scorsi.L'esperimento La missione cinese è stata la prima a portare un modulo di alggio e un rover sul lato nascosto della, la faccia del nostro satellite mai visibile dalla terra. La sonda, atterrata con successo il 3 gennaio scorso, porta con sé un esperimento biologico frutto della collaborazione di 28 enti di ricerca cinesi. L'esperimento consiste in una sorta di mini-biosfera, costituita da un cilindro di alluminio contenente suolo, acqua, e vari organismi. Oltre ai ...