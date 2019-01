Un salto nel futuro per le app Android | cosa accadrà entro il 2021

Kenya - 14 morti nell’assalto all’hotel a Nairobi. Il presidente : “Uccisi tutti i responsabili” : Almeno 14 persone sono morte nell'attacco all’hotel di lusso di Nairobi sferrato martedì pomeriggio e rivendicato dai terroristi di al Shabaab. Il presidente keniano Uhuru Kenyatta ha detto che l'operazione per mettere in sicurezza l'area si è protratta per tutta la notte e che ci sono stati scontri a fuoco fino all'alba.Continua a leggere

Brindisi - assalto all'alba ad un Tir che trasportava sigarette - bottino di 7 tonnellate : Comincia davvero male la giornata di mercoledì 16 gennaio in provincia di Brindisi, dove poche ore fa un Tir che trasportava sigarette è stato assalito da alcuni malviventi sulla superstrada che collega il capoluogo di provincia adriatico a Bari. Il fatto di cronaca è avvenuto precisamente all'altezza dello svincolo per Torre Canne, una nota località marittima, che fa parte del circondario di Fasano. Secondo quanto si apprende dalla stampa ...

Brexit - il parlamento boccia l’accordo May : «Il no è un salto nel buio» | : Il parlamento si pronuncia contro l’accordo con la Ue proposto dalla premier. Corbyn annuncia una mozione di sfiducia, che verrà discussa mercoledì

Brexit - il parlamento boccia l’accordo Theresa May : «Il no è un salto nel buio» : Il parlamento si pronuncia contro l’accordo con la Ue proposto dalla premier. Corbyn annuncia una mozione di sfiducia, che verrà discussa mercoledì

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Europa. May : il «no» un salto nel buio» : Il Parlamento inglese con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il voto alla Camera dei comuni a Londra è stato un momento storico e si è concluso con l’esito, scontato, della bocciatura. Il leader laburista Jeremy Corbyn invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May che sarà votato mercoledì sera. Tusk: unica soluzione positiva per Londra è restare in Europa ... ...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue per 432 voti a 202. May : «Un salto nel buio» : Il Parlamento inglese con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il voto in programma questa sera alla Camera dei comuni a Londra è stato un momento storico e si è concluso con l’esito più probabile della bocciatura. Il leader laburista Jeremy Corbin invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May...

Combinata Nordica – In Val di Fiemme Pittin e Costa deludono nel salto - le loro posizioni in vista della 10 km di fondo : Costa 24° e Pittin 26° dopo il salto nella Gundersen in Val di Fiemme. Assente Riiber, in testa c’è l’austriaco Rehrl: alle 14.30 i 10 km di fondo Stavolta sognare è impossibile: Samuel Costa e Alessandro Pittin, reduci dallo splendido quarto posto nella team sprint, partiranno troppo lontani dal vertice per sperare di centrare il primo podio stagionale, ma di sicuro sarà possibile un altro buon piazzamento, soprattutto per il ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Franz-Josef Rehrl domina nel salto - 26° Alessandro Pittin : L’austriaco Franz-Josef Rehrl vince con ampio margine il segmento di salto della seconda Gundersen in Val di Fiemme, valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dal trampolino HS135 di Predazzo, Rehrl ha realizzato un salto di 128,5 metri con un punteggio complessivo di 143.1. Nel segmento di fondo l’austriaco partirà con 34” di vantaggio sul polacco Szczepan Kupczak (134.6), 36” sul giapponese Akito Watabe (134.1) e 37” sul tedesco ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Samuel Costa ed Alessandro Pittin super nel salto. Si giocano il podio nella team sprint : Prima team sprint stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: gara a coppie (7,5 chilometri di fondo ad inseguimento con tre cambi, uno per giro) che si disputa nell’appuntamento italiano in Val di Fiemme e, dopo il salto sul trampolino HS135 di Predazzo, i beniamini di casa sono in piena corsa per un grandissimo risultato. Samuel Costa ed Alessandro Pittin sono riusciti infatti a difendersi al meglio nella ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Samuel Costa ed Alessandro Pittin super nel salto. Si giocano il podio nella team sprint : Prima team sprint stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: gara a coppie (7,5 chilometri di fondo ad inseguimento con tre cambi, uno per giro) che si disputa nell’appuntamento italiano in Val di Fiemme e, dopo il salto sul trampolino HS135 di Predazzo, i beniamini di casa sono in piena corsa per un grandissimo risultato. Samuel Costa ed Alessandro Pittin sono riusciti infatti a difendersi al meglio nella ...

Sci - Coppa del Mondo – Ryouyu Kobayashi in grande spolvero nel salto Speciale : Prosegue la marcia trionfale di Ryouyu Kobayashi nella Coppa del Mondo: il giapponese brilla nel Salto Speciale in Val di Fiemme Dopo la Coppa del Mondo di Combinata Nordica, tocca al Salto Speciale uscire allo scoperto in Val di Fiemme. La leggenda Adam Malysz, primo atleta ad aver vinto la Coppa del Mondo per tre anni di seguito (dal 2001 al 2003), era nella “culla dello sci nordico” ad assistere alle imprese degli atleti di Coppa del ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Mario Seidl fa il vuoto nel salto - Riiber insegue. Pittin 25mo - può puntare la top-10 : Parla austriaco la prova di salto della prima Gundersen per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica in Val di Fiemme. Sul trampolino di Predazzo (HS135) ad imporsi è il 26enne Mario Seidl, che fa il vuoto e può puntare seriamente alla seconda vittoria in carriera. Positiva anche la performance degli italiani in attesa della prova di fondo che si disputerà alle 13.00. 131,5 metri, di gran lunga il salto più lungo di giornata per ...

L'assalto degli ultrà nel cuore di Roma : tra i violenti una donna : Roma Avvolta nel suo bomberino verde e con i lunghi capelli neri coperti dal cappuccio ha iniziato prima ad inneggiare contro gli agenti di polizia del reparto Mobile per poi lanciar loro addosso ...

Napoli - nell'officina-arsenale un fucile d'assalto israeliano : C'era anche un fucile d'assalto israeliano nell'arsenale a dispozione di un armiere arrestato ieri sera dalla guardia di finanza a Rovigliano, nella periferia oplontina. Il blitz dei finanzieri del ...