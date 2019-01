Prove compromettenti | legale Mayorga incontra ex di Ronaldo

“Prove compromettenti contro Ronaldo” - l’avvocato di Kathryn Mayorga incontra Jasmine Lennard : Continuano le accuse nei confronti di Cristiano Ronaldo, per il fuoriclasse portoghese non è un buon momento fuori dal campo. Nel dettaglio Jasmine Lennard, ex fidanzata del calciatore della Juventus, ha dichiarato di avere prove compromettenti e che potrebbero essere d’aiuto all’avvocato di Kathryn Mayorga. Secondo le ultime informazione il legale della Mayorga, Leslie Mark Stovall, sarebbe partito da Las Vegas per incontrare ...

