M5s | Di Maio | “Campagna elettorale di Di Battista? Lui la fa gratis | non è pagato da

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il viaggio in auto della disperazione. M5s - la situazione precipita : Dietro il viaggio in auto di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista c'è tutta la disperazione del Movimento 5 Stelle. La trasferta alla "Totò e Peppino" dei due grillini a Strasburgo (nota infausta: organizzata nel giorno del rientro di Cesare Battisti in Italia che mediaticamente ha divorato ogni a

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - il crollo del M5s : quanti voti rubano Meloni e i comunisti a Di Maio : Il botto sovranista di Giorgia Meloni e quello (clamoroso) dei comunisti. Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana registra il crollo piuttosto inatteso, almeno per le misure, del Movimento 5 Stelle: mentre la Lega resta invariata al 32,2% i grillini perdono 1,1 punti e scendono al 25,2 per c

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista lanciano campagna M5s per le Europee : “O Ue cambia o crolla” : Un viaggio in auto verso Strasburgo per lanciare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Europee: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista parlano in diretta Facebook per annunciare il percorso che porterà il M5s al voto di maggio. "L'Europa o si mette in testa che si cambiano i trattati o crolla, e se crolla l'Europa non è colpa del M5s", affermano.Continua a leggere

Lega-M5s - settimana di tensioni Di Maio : dall’alleato mi aspetto lealtà : Il vicepremier e leader 5 Stelle con Di Battista missione a Strasburgo. Salvini sul referendum: senza intese sceglie il popolo

Luigi Di Maio-M5s - altro regalo ai fannulloni : a chi pagano le bollette elettriche coi soldi dei contribuenti : Non bastavano 780 euro al mese. Ai fannulloni pagheremo pure la bolletta, il biglietto del bus e le medicine, ovviamente quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale. Mentre il governo lascia trapelare segnali di maggiore severità nella definizione dei criteri di erogazione del reddito di cit

Alessandro Di Battista boicotta Luigi Di Maio - retroscena M5s : come è scoppiata la guerra : Il sospetto è che Di Battista, oltre che contro Salvini, operi contro lo stesso Di Maio, alla ricerca di quel consenso perduto che potrà impiegare nella sua prossima battaglia politica. Una ...

Porto Torres - Di Maio battezza il “reddito energetico” del sindaco M5s : ‘Pannelli fotovoltaici su case di chi ha stipendi bassi’ : A Porto Torres i 5 stelle sperimentano “il reddito energetico“. E per inaugurare il progetto, in Sardegna sono arrivati il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. “E’ un modello che esporteremo in tutta Italia”, ha detto il leader M5s. “Con questo progetto”, ha aggiunto Fraccaro, “la città diventa capitale mondiale delle politiche energetiche, ...

Finanziamenti a Radio Padania - Boldrini attacca il M5s ma Di Maio : 'Glieli ha dati il Pd' : Gli ultimi mesi hanno raccontato come quello di Laura Boldrini ed il governo Lega-Movimento Cinque Stelle non sia un rapporto di stima. Spesso è stata protagonista di scontri dialettici e politici abbastanza importanti con Matteo Salvini. Stavolta, però, al centro del suo attacco c'è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Tutto nasce da una denuncia di Repubblica che parla di Finanziamenti a Radio Padania provenienti ...

Lega-M5s - tutti gli alleati in UeContratto arma segreta di Di Maio : Dalla Francia alla Scandinavia. Ecco chi sono i possibili alleati di Lega e M5s alle elezioni europee. Costellazione sovranista da una parte, manifesto politico concreto dall'altra Segui su affaritaliani.it

Giustizia - Di Maio : per M5s testo Legittima difesa va bene così : Porto Torres, askanews, - "Per me prima si approva la legge sulla Legittima difesa e meglio è". Lo ha detto il vicepremier e ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro, Luigi Di Maio, a Porto Torres,...

Sondaggi - la doppia "mazzata" per Raggi e Di Maio che agita il weekend del M5s : Secondo il Sondaggio Swg solo il 50 per cento degli elettori del M5s a Roma è soddisfatto del sindaco. Mentre secondo una...

