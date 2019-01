Juventus | CR7 si prende un altro trofeo Dybala assente | prestazione opaca

VIDEO gol Cristiano Ronaldo - Juventus-Milan 1-0 : CR7 porta avanti i bianconeri nella Supercoppa : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Milan nel match valido per la Supercoppa Italiana. CR7 ha sbloccato la partita con un micidiale colpo di testa su assist di Pjanic, mettendo così il sigillo anche in questa competizione. L’attaccante portoghese ha segnato al 61′, indirizzando così la partita e avvicinando i bianconeri alla vittoria. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Milan, ...

Supercoppa - CR7 cercherà di alzare il suo primo trofeo con la Juventus : Cristiano Ronaldo stasera, a Jeddah, con la maglia della Juventus potrebbe aggiungere l’ennesimo trofeo nella sua immensa bacheca. Sono infatti ben 27 i titoli tra nazionale e club ed oltre 100 quelli individuali. Il suo feeling con le coppe risale già dagli inizi, il primo trofeo con lo Sporting fu la Supercoppa portoghese nel 2002, passando poi in Inghilterra dove il primo fu con il Man Utd che si aggiudicò l’FA Cup, mentre in Spagna il suo ...

Supercoppa - Juventus vicina al primo trofeo stagionale : a 1 - 25. Ronaldo Vs Higuain - chi segna di più? Avanti CR7 a 2 - 50 : È la prima finale della stagione e mette di fronte per la terza volta Juventus e Milan. La Supercoppa italiana, che si giocherà per la prima volta in Arabia Saudita, è l’occasione per mettere le mani sul primo trofeo stagionale e i bianconeri si presentano al match in pompa magna. Imbattuti in campionato e con ben 22 punti di vantaggio sui rossoneri, gli uomini di Allegri partono con il pronostico nettamente dalla loro parte: gli analisti ...

Juventus - Dybala : "Tutti vorrebbero Pogba - Messi e CR7 i numeri uno" : ... in casa bianconera tutti vorrebbero riabbracciare il centrocampista campione del mondo e in particolare il suo grande amico Paulo Dybala , che intervistato da ' Telefoot ' ha mandato chiari messaggi ...

Juventus - nella possibile formazione anti-Bologna diversi cambi ma con la certezza CR7 : Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo a Bologna dopo le ore 20. I bianconeri hanno raggiunto l'Emilia Romagna in treno e i giocatori juventini hanno anche postato diverse immagini del loro viaggio sui social. La Juve, dunque, da ieri sera è in ritiro a Bologna proprio per prepararsi al match di Coppa Italia di oggi. Per la partita contro i rossoblù, Massimiliano Allegri farà un turnover moderato e ci saranno quattro cambi di formazione ...

La Juventus pensa allo sponsor di manica per sfruttare l’effetto CR7 : La Juventus si sta muovendo per cercare uno sponsor da mettere sulla manica sinistra della divisa bianconera, seguendo l'esempio delle big straniere. L'articolo La Juventus pensa allo sponsor di manica per sfruttare l’effetto CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Cristiano Ronaldo è tornato a Torino : CR7 si allena in palestra con la famiglia : Domenica di riposo per la Juventus che si gode gli ultimi giorni di riposo. Infatti, i bianconeri torneranno ad allenarsi alla Continassa nella giornata di martedì. La Juventus inizierà a mettere nel mirino le sfide contro il Bologna e contro il Milan. Molti giocatori della Vecchia Signora hanno già ripreso ad allenarsi nonostante siano in vacanza. I bianconeri hanno condiviso le immagini che li ritraggono mentre si allenano sui loro profili ...

Juventus-Trincao - ora si chiude : cifre e dettagli - ecco il nuovo CR7 : JUVENTUS TRINCAO- La Juventus ha messo le mani su Francisco Trincao, attaccante dello Sporting Braga classe 1999. Un acuto firmato da Fabio Paratici il quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club portoghese per il passaggio del giocatore in bianconero. 20 milioni la richiesta del club, circa 15 milioni la proposta fatta […] L'articolo Juventus-Trincao, ora si chiude: cifre e dettagli, ecco il nuovo CR7 proviene da Serie A ...

Globe Soccer Awards : Juventus protagonista a Dubai con CR7 - Allegri e Paratici : L'apertura dei lavori della XIII edizione della Dubai International Sports Conference, evento di punta del Dubai Sports Council il locale Ministero dello Sport in cui si inquadra la X edizione di ...

Globe Soccer Awards : a Dubai c'è aria di premi per la Juventus con CR7 - Allegri e Paratici : Per Globe Soccer la data di gennaio è celebrativa, nel ricordo della prima edizione tenuta in coincidenza con l'inaugurazione della Burj Khalifa, la Torre più alta del Mondo, 4 gennaio 2010,. ...

Un anno di calcio - la Juventus piazza il colpo del secolo : CR7 è bianconero : Si è chiuso un anno di sport, sono state tante le emozioni, le delusioni ed i… colpi di calciomercato. Estate bollente quella che ha regalato il colpo del secolo, la Juventus si è assicurata il calciatore più forte al mondo: Cristiano Ronaldo. L’addio al Real Madrid sembrava ormai certo per il portoghese ma nessuno si sarebbe aspettato un trasferimento in Italia. Il calciatore ha da subito dato la disponibilità alla Juventus, ...

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Juventus-Sampdoria 2-1 : CR7 trasforma il calcio di rigore : Cristiano Ronaldo ha portato nuovamente in vantaggio la Juventus nella sfida contro la Sampdoria, lunch match valevole per la 19^ giornata di Serie A. CR7, che aveva segnato il primo gol con un bel diagonale, ha messo a segno la sua personale doppietta su calcio di rigore, trasformando il penalty che era stato concesso per il tocco di braccio di Ferrari. Di seguito il VIDEO del secondo gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Sampdoria ...

Champions League-Juventus - Messi : “Con CR7 favoriti” : Champions LEAGUE JUVENTUS, Messi INCORONA I BIANCONERI – In una lunga intervista che in questo finale di anno Leo Messi ha rilasciato a Marca, il campione argentino ha parlato anche di Juventus, di Ronaldo e di Champions League. La Pulce ha spiegato come i bianconeri siano un avversario temibile in Europa, tra le candidate principali […] L'articolo Champions League-Juventus, Messi: “Con CR7 favoriti” proviene da Serie A News Calcio - ...

Juventus - Cristiano Ronaldo trascina i bianconeri : CR7 esalta i suoi compagni di squadra anche sui social [FOTO] : L’attaccante portoghese ha postato sui social la foto della sua esultanza a Bergamo, complimentandosi con i suoi compagni trascinatore dentro e fuori dal campo, Cristiano Ronaldo si è ormai letteralmente caricato sulle spalle la Juventus. Il portoghese ha infatti prima evitato la prima sconfitta in campionato ai bianconeri, complimentandosi poi con i propri compagni per la prestazione fornita a Bergamo contro l’Atalanta. Un ...