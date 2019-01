Calendario Europei volley 2019 | le date e gli orari di tutte le partite Programma

Calcio - Calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Pattinaggio artistico - Europei Minsk 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Manca solo una settimana a uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Dal 21 al 27 gennaio infatti, l’Arena Sportiva della città di Minsk (Bielorussia) ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno giunti all‘edizione numero centoundici. La Nazionale azzurra si presenterà sul ghiaccio bielorusso con una squadra competitiva, ben bilanciata tra veterani e giovanissime promesse. I riflettori ...

Volley - Sorteggio Europei 2019 : definite date e orari - l’Italia attende le avversarie. Calendario e programma : Sono state ufficialmente definite le date e gli orari dei sorteggi degli Europei 2019 di Volley. Alle due rassegne continentali parteciperanno 24 squadre nel nuovo format che prevede 4 gironi da 6 formazioni ciascuno e poi un tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. Il Sorteggio per la competizione maschile si svolgerà mercoledì 16 gennaio (ore 19.00) a Bruxelles (Belgio). Quello per il torneo femminile è invece ...

Short track - Europei Dordrecht 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Il nuovo anno dello Short track si apre subito con un grandissimo appuntamento, gli Europei di Dordrecht. Grandissima attesa in casa Italia con Martina Valcepina, che si presenta con l’obiettivo di riconfermarsi dopo i due ori della passata stagione e il secondo posto nella classifica Overall. Ci sarà comunque grandissima battaglia con le olandesi Shulting e Van Rujven, la russa Prosvirnova e la polacca Maliszewska. Italia che punterà ...

Speed skating - Europei Collalbo 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Dall’11 al 13 gennaio Collalbo sarà la capitale continentale dello Speed skating. Una tre giorni intensa nella quale verranno assegnati i titoli allround e sprint validi per l’edizione 2019 degli Europei. La Nazionale italiana guidata da Maurizio Marchetto ci terrà particolarmente a ben figurare ed a dimostrare di essere all’altezza della situazione. Francesca Lollobrigida sarà la stella della squadra. La romana viene da un ...

