Russia | si lamenta delle pietanze insipide | la moglie lo uccide con 35 fendenti

Russia - il marito si lamenta della cena : la moglie lo uccide a coltellate davanti alla figlioletta : Il brutale delitto in Russia. Una donna di 31 anni, offesa dal marito che aveva criticato la sua cena davanti agli ospiti, avrebbe colpito almeno 35 volte con un coltello il compagno uccidendolo. Non si è fermata neppure quando in camera è entrata la figlia di 4 anni. Poi ha chiamato i soccorsi e confessato il delitto.Continua a leggere