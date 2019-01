Piatti puliti | il nuovo libro di Gwyneth Paltrow

tuttoperlei

: faccio io la spesa e cucino. al massimo finiamo i piatti puliti... li lava la lavastoviglie e a volte una va a corr… - PedroPanza6 : faccio io la spesa e cucino. al massimo finiamo i piatti puliti... li lava la lavastoviglie e a volte una va a corr… - ANSA_Lifestyle : #Cavolfiore, #patate, #piselli: sono alcuni degli #ingredienti usati da @GwynethPaltrow per cucinare i suoi 'piatti… - TheBeautyObserv : Ecco i piatti ‘puliti’ per essere belli e forti con le nuove ricette di Gwyneth Paltrow - #TheCleanPlate #Food… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) ... l'accusano, lezioni salutistiche che le portano qualche grattacapo , l'ultimo, in ordine cronologico, in Inghilterra dove i suoi integratori per la gravidanza sono stati molto criticati dal mondo ...