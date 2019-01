fanpage

Migranti, 'dissequestrata la nave Aquarius'. Procura di Catania smentisce: 'Mai sequestrata' via @fanpage

(Di martedì 15 gennaio 2019) Nuovo caso sullaAquarius: questa mattina Luigi Manconi ha annunciato il dissequestro dell'imbarcazione, ma ladiha smentito, spiegando che il dissequestro non è possibile perché in realtà lanon è mai stata sequestrata, in quanto non era in Italia e il decreto del gip non è mai stato eseguito né impugnato.