Meningite | morto 15enne per sepsi Profilassi all' istituto alberghiero Vespucci di Roma

Napoli - medico morto per Meningite : il drammatico appello per il vaccino anti-pneumococcico : «Vorrei che arrivasse alla famiglia del collega scomparso prematuramente un forte messaggio di cordoglio da parte dell’intera categoria che rappresento». A parlare è Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli e segretario generale della Federazione Nazionale dei Medici di Medicina Generale (FIMMG). «Apprendo dai media del gesto di grandissima generosità – dice Scotti – per la autorizzazione della donazione degli organi, ...