Martinez punta part time, ma goal da vero bomber

(Di martedì 15 gennaio 2019) Un gol ogni 117 minuti e spiccioli. Meglio di Icardi e meglio di Cristiano Ronaldo. Certo l’amico Maurito e CR7 hanno già segnato 14 e 15 volte,ma questa statistica fa capire che la prima stagione nerazzurra di Lautarofinora è stata più che positiva.E che i 5 gol in 16 presenze, ma soprattutto in 584 minuti tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, sono un bel biglietto da visita per l’attaccante. Il Toro di Bahia Blanca si immaginava e sperava di giocare di più, questo è, ma essere riuscito a sfruttare praticamente tutte le chance dategli da Spalletti è un merito.L’argentino è il terzo«italiano» considerando la media- reti per minuti giocati. Prima di lui ci sono Piatek (19 gol, uno ogni 93,32 minuti) e Milik (11 gol, uno ogni 114 minuti). Dietro tante stelle, da Icardi (un gol ogni 135,36 minuti) a Ronaldo (un gol ogni 136,8), fino a ...