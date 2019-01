L' inverno della Brexit sta arrivando Cosa farà ora May?

Al via la XVII edizione della Rassegna di 'Leggieri d'inverno' : La programmazione sarà articolata in diversi progetti: ospitalità di spettacoli, progetti per i bambini e collaborazione con le scuole, progetti rivolti ai giovani, teatro amatoriale e promozione del ...

Serie B : blitz Palermo a Cittadella e titolo d'inverno - Brescia e Pescara a -5 : Il Palermo è campione d'inverno in Serie B . Nella 19.a giornata, Falletti regala la vittoria per 1-0 a Cittadella. Vittoria pesante anche per il Pescara , che con una tripletta di Mancuso passa 4-2 ...

Il Palermo campione d'inverno vince anche a Cittadella. Poker di Pescara e Cremonese : Il 2018 incorona il Palermo, campione d'inverno, gli bastava un punto per la matematica e anzi passa a Cittadella. Mantiene il possesso palla, concede le migliori occasioni ma regge. E colpisce alla ...

Serie B - i risultati della 19giornata : Palermo campione d'inverno. Rimonta del Pescara - Nesta ko : ...01 30 dic Al via intanto Benevento-Brescia , match in programma alle ore 16.00 Benevento-Brescia 0-0 LIVE Leggi su Sky Sport l'articolo Benevento-Brescia 0-0 LIVE 15:51 30 dic Sono finiti tutti i ...

Prendersi cura della moto d'inverno col programma Long Life Care di BMW Motorrad : Dal 1° novembre 2018 al 28 febbraio 2019 con il pacchetto offerto da BMW si può effettuare la manutenzione del proprio mezzo...

Solstizio d’inverno - riti e tradizioni della notte più lunga dell’anno : Il Solstizio d’inverno arriva quest’anno alle 23.23, ora italiana, del 21 dicembre 2018. Ha inizio l’inverno astronomico: vivremo la giornata più corta dell’anno e di conseguenza la notte più lunga. Il Sole resterà sopra l’orizzonte quasi 3 minuti in meno rispetto al giorno 13, sfatando il modo di dire che identifica Santa Lucia nella cultura popolare come il giorno più corto che ci sia. Il ...

Solstizio d’inverno 2018 da incanto : ecco come osservare le Ursidi nella notte della Luna Fredda : Oggi, venerdì 21 dicembre, scocca il Solstizio d’Inverno, il giorno più corto dell’anno, che quest’anno incanterà tutti gli appassionati di astronomia. Nel cielo, infatti, apparirà anche la Luna Fredda o Luna della Lunga notte, poco prima che del picco dello sciame meteorico delle Ursidi. Il Solstizio d’Inverno segna un periodo di transizione in cui i giorni iniziano a diventare più lunghi nell’emisfero settentrionale e più corti nell’emisfero ...

Solstizio d’inverno 2018 - è il 21 dicembre la data ufficiale dell’inizio della stagione : È la data ufficiale dell’inizio della stagione più fredda, ma il Solstizio d’inverno è il giorno in cui i minuti di luce sono al minimo. In questo periodo l’inclinazione dell’asse della Terra rispetto al piano dell’eclittica (il cammino apparente tracciato dal Sole nel cielo durante l’anno) è al suo massimo possibile. In Italia il fenomeno del Solstizio d’inverno quest’anno scatterà alle 23.23 di ...

Arriva il Solstizio d’inverno 2018 : dalla posizione del Sole alla durata del giorno e della notte - ecco cosa accade il 21 Dicembre : Il 21 Dicembre 2017, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana) “scatta” il Solstizio d’Inverno 2018, dando inizio all’inverno astronomico. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore di luce aumenteranno ...

Conto alla rovescia per il Solstizio d’inverno 2018 : ecco la DATA della notte più lunga dell’anno : Conto alla rovescia per il Solstizio d’inverno: il 21 dicembre 2018, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana), ha inizio l’inverno astronomico. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore di luce aumenteranno ...

Tiro a Segno - Campionato d'inverno - tutti i risultati della seconda giornata di gare : tutti i risultati della seconda giornata di gare dei Campionato d'inverno in corso di svolgimento a Milano Prosegue a Milano il Campionato d'inverno. Nella seconda giornata hanno gareggiato gli atleti ...

Tiro a Segno – Campionato d’inverno - tutti i risultati della seconda giornata di gare : tutti i risultati della seconda giornata di gare dei Campionato d’inverno in corso di svolgimento a Milano Prosegue a Milano il Campionato d’inverno. Nella seconda giornata hanno gareggiato gli atleti della categoria para. Nella specialità di carabina 10 metri (R3 -R5) si è aggiudicato la medaglia d’oro il campione di casa Andrea Liverani (Milano): reduce da una stagione ricca di soddisfazioni, Andrea è riuscito a tener ...

Il montone è il miglior alleato della moda uomo per questo inverno : Per ripararsi dal freddo cappotti, giacche e scarpe in shearling sono l’ideale. Uno stile casual chic che richiama gli anni ’70 e sempre di tendenza. Il classico montone viene proposto in tante tonalità, spesso è in versione ecologica, e talvolta viene impiegato anche come puro elemento decorativo. É il caso per esempio degli zaini firmati Saint Laurent e Coach 1941. Per i più sportivi e gli amanti delle due ruote c’è la giacca biker, con ampi ...

Lo shearling è il miglior alleato della moda uomo per questo inverno : Per ripararsi dal freddo cappotti, giacche e scarpe in shearling sono l’ideale. Uno stile casual chic che richiama gli anni ’70 e sempre di tendenza. Il classico montone viene proposto in tante tonalità, spesso è in versione ecologica, e talvolta viene impiegato anche come puro elemento decorativo. É il caso per esempio degli zaini firmati Saint Laurent e Coach 1941. Per i più sportivi e gli amanti delle due ruote c’è la giacca biker, con ampi ...