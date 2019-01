Scienza e Coscienza

Cesare Battisti - Salvini : ‘Deve marcire in galera fino alla fine dei suoi giorni’. Poi a chi lo ha difeso : ‘Avete coScienza sporca’ : “Battisti è un assassino e dovrà marcire in galera fino alla fine dei suoi giorni. In prigione non uscirà vivo”. A dirlo, alla Scuola di formazione politica della Lega, il segretario del Carroccio, Matteo Salvini. Che poi se la prende coi “politici, intellettuali e scrittori che lo hanno difeso. Hanno la coscienza sporca come lui”. Cesare Battisti è stato arrestato a Santa Cruz, in Bolivia. L'articolo Cesare Battisti, ...

Matera - presentato il progetto "CoScienza dell'Uomo' : Scatti in bianco e nero e a colori, relativi alle culture del Sud del mondo, incentrate sul tema 'Coscienza dell'Uomo', caratterizzeranno a Matera un ciclo di mostre tematiche di noti fotografi per l'anno da Capitale europea della cultura 2019. Il progetto organizzato ...

Sfera Ebbasta - la mamma di una vittima di Corinaldo gli scrive : “Hai sei persone sulla coScienza. Ce l’ho a morte con i tuoi manager - la tua casa discografica” : Un dolore che non passerà mai, quello dei genitori che hanno perso un figlio durante l’ormai famigerata serata al Lanterna Azzurra di Corinaldo. E una mamma ha deciso di farsi sentire scrivendo un post sulla pagina del gruppo Facebook “Giustizia per le vittime del Lanterna Azzurra”. Donatella Magagnini era la madre di Daniele Poggetti, morto a 16 anni in quella sera disperata, insieme a un’altra mamma di 39 anni e ad ...

L’obiezione di coScienza dei sindaci : Contro la semplificazione e le facili polemiche merita sostare sulla obiezione di coscienza di alcuni sindaci sul decreto sicurezza. Cioè sul loro esplicito rifiuto di applicare talune sue norme. Merita sostare qui non sul merito del dissenso (iscrizione all'anagrafe e diritti connessi), ma sul gesto dell'obiezione.Sinteticamente: trattasi di atto grave per sua natura eccezionale; lo si deve sapere e si deve mettere nel conto di pagare un ...

