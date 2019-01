tuttoandroid

: Overdrop è un’app per il meteo ottimizzata per i display con il notch che offre previsioni precise e animate - TuttoAndroid : Overdrop è un’app per il meteo ottimizzata per i display con il notch che offre previsioni precise e animate -

(Di lunedì 14 gennaio 2019)è un'applicazione cheprevisionianimate tramite un'interfaccia semplice e intuitiva dal design moderno. L'app visualizza ildettagliato in tempo reale con previsioni per le prossime 24 ore e per i prossimi 7 giorni, con avvisi su condizionicritiche e notifiche personalizzabili.L'articoloè un’app per ilper icon ilcheprevisioni precise e animate proviene da TuttoAndroid.