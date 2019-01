Ligabue: gioco di contrasti per il videoclip di “Luci d’America”

domanipress

: @RVasco81 Mah, sono dell’idea che Vasco e Ligabue di rendita possano viverne se guardi ai tour, che sarebbero sold… - il_Tommi13 : @RVasco81 Mah, sono dell’idea che Vasco e Ligabue di rendita possano viverne se guardi ai tour, che sarebbero sold… - a_pignatiello : I sogni si possono anche realizzare #Ludoteca CMON, PLAY: Festival del Gioco, Glauco Babini, Fiera di Modena, Moden… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Da oggi, lunedì 14 gennaio, è online il video di, il nuovo brano di, prodotto da Federico Nardelli, che anticipa il dodicesimo disco d’inediti in uscita a marzo (Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music) e che sarà presentato live in estate durante il tour negli stadi.Il video diè visibile al link:https://youtu.be/Z38918BOI1oIl video, scritto e diretto da Marco Salom, è stato girato in California. Il deserto lunare di Pinnacles, l’area disperata e malfamata di Skid Raw, le luci scintillanti di Hollywood, la ghost town di Trona, l’oceano di Malibu, una suggestiva foresta bruciata: sono solo alcune delle locations attraverso le quali si sviluppa il racconto.Come America e Africa, citate nel testo del brano, sono due luoghi concettualmente agli antipodi, il video mostra due diversi modi di posare lo sguardo sulle cose.Una visione ...