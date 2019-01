Xylella - agricoltori in piazza a Monopoli : “Interventi subito” : Migliaia di agricoltori sono scesi in piazza questa mattina a Monopoli anche con i trattori per sollecitare interventi concreti e immediati contro il dilagare del batterio della Xylella che sta devastando gli olivi nel Sud della Puglia e ha ormai raggiunto anche la provincia di Bari con focolai individuati nelle campagne di Monopoli. Gli agricoltori hanno manifestato insieme a diversi sindaci, giunti anche da comuni salentini, che indossavano la ...