Uomini e Donne news | Ginevra Pisani conferma crisi con Claudio | “Giorni particolari”

Uomini e Donne anticipazioni - Antonio non torna più? News che gelano Teresa : anticipazioni Uomini e Donne, Antonio Moriconi non torna più? Come tutti sappiamo, la registrazione di ieri di Uomini e Donne ha distrutto totalmente i già fragili equilibri che avevano caratterizzato il trono di Teresa. Le anticipazioni infatti parlano chiaramente di una tronista innamorata di Andrea Dal Corso dopo l’esterna che i due hanno vissuto e […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Antonio non torna più? News che gelano ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Gianni attacca Andrea : 'Eravate d'accordo - presi in giro' : Ieri, 12 gennaio, è stata registrata una delle puntate di Uomini e Donne che più faranno discutere gli appassionati del famosissimo dating show, ideato e condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Puntata che, secondo le Anticipazioni rilasciate dal sito web ''Il Vicolo Delle News'', ha visto l'improvvisa e sorprendente scelta di Andrea Cerioli. Ma non sono mancate le polemiche perché, durante la scelta, l'opinionista ...

Uomini e donne anticipazioni Over del 14 gennaio : brusco stop tra Gemma e Rocco : Domani lunedì 14 gennaio 2019 ritorna sugli schermi di canale 5, una nuova puntata di Uomini e donne che, come ogni inizio settimana, riguarderà le vicende del trono Over. Stando alle anticipazioni fornite da 'Witty Tv', la nuova puntata vedrà al centro delle vicende per l'ennesima volta Rocco Fredella e Gemma Galgani che, come vedremo, sembrano di nuovo arrivati ad un punto di non ritorno. Il tira e molla tra i due prosegue da diversi mesi ma ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli sceglie Arianna. Il dubbio : erano già d'accordo? : Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta. Il tronista non ha voluto ascoltare i consigli di Maria De Filippi e ha deciso di portare fuori dagli studi ...

Uomini e donne - Federica Spano umiliata da Andrea Cerioli : la reazione impensabile - con tre ragazze... : A Uomini e donne di Maria De Filippi mastica amaro Federica Spano, che non è stata scelta da Andrea Cerioli. L'ex corteggiatrice non ha fatto colpo: lui preferisce Arianna Cirrincione. È stata quest’ultima infatti a colpire l’ex tronista al punto da portarlo a chiedere più volte alla redazione del p

Uomini E DONNE/ Tina Cipollari delude Chicco Nalli : "Mi fa passare per quello che…" - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Angela Di Iori lascia davvero il programma o torna? Gianni Sperti torna ad accusare la dama

Uomini e Donne - Trono Classico : Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione : Durante l'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, Andrea Cerioli, uno dei cinque tronisti attualmente in carica, ex concorrente del Grande Fratello ed ex tentatore di Temptation Island Vip, alla sua seconda esperienza sul Trono, è arrivato, a sorpresa, alla scelta finale.La decisione definitiva di Andrea Cerioli, che è arrivata prima della puntata speciale ...

Soleil - ex Uomini e Donne - su Chiara Ferragni : 'Noiosa - indossa degli outfit discutibili' : Soleil Stasi, nota ex corteggiatrice del programma di Canale 5 "Uomini e Donne", si è espressa in modo netto nei confronti di uno dei personaggi più noti del web: Chiara Ferragni. Le sue parole hanno stupito i suoi stessi follower e hanno creato immediatamente delle vivaci discussioni. 'Ottima imprenditrice, ma noiosa nei contenuti' L'ex partecipante del programma di Maria De Filippi stava compiendo un lungo viaggio in treno quando ha deciso di ...

Uomini e Donne : Sperti attacca Andrea Cerioli e Arianna dopo la scelta : Andrea Cerioli e Arianna di Uomini e Donne attaccati da Gianni Sperti A poche ore dalla scelta di Andrea Cerioli, le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che il tronista è stato duramente attaccato da Gianni Sperti. Pare, inoltre, che la produzione si sarebbe opposta alla decisione di Andrea Cerioli di voler concludere con largo anticipo il suo percorso a Uomini e Donne. Maria De Filippi e la redazione lo avrebbero invitato ad aspettare, a ...

Uomini e Donne - Federica Spano dopo la scelta : la reazione che spiazza il Web : Uomini e Donne, Federica Spano non è la scelta di Andrea Cerioli: cosa è successo dopo Come avrà reagito Federica Spano alla scelta di Andrea Cerioli? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è riuscita a catalizzare l’interesse di Andrea su di lei, un interesse che invece è cresciuto sempre più, e nonostante tutto, verso […] L'articolo Uomini e Donne, Federica Spano dopo la scelta: la reazione che spiazza il Web proviene da ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli piange per la mamma (video) : Uomini e Donne puntata 11 gennaio 2019 trono classico: Andrea Cerioli, nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con le opinioni di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore, raggiunge Valeria Marini per scegliere la location definitiva della sua scelta.prosegui la letturaUomini e Donne, Andrea Cerioli piange per la mamma (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 gennaio 2019 15:21. ...

Spoiler Uomini e Donne : Cerioli sceglie Arianna - Dal Corso e Teresa si scambiano effusioni : E' arrivato il grande giorno per Andrea Cerioli: le anticipazioni del noto programma di canale 5 "Uomini e Donne" ci raccontano infatti che il bellissimo ragazzo ha scelto. Le anticipazioni della puntata nella quale Andrea ha scelto Fin dall'introduzione della puntata, si capisce che questa sarà speciale, infatti Maria De Filippi esordisce spiegando che le scelte dovevano essere fatte tutte negli speciali serali, ma uno dei corteggiatori, Andrea ...

Uomini e Donne : Teresa e Andrea si baciano - Antonio si infuria e lascia lo studio : Ieri 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, la 'queen' della televisione italiana. Come spesso avviene è stata una puntata ricca di colpi di scena. Secondo quanto anticipato dal sito web Il Vicolo Delle News il protagonista principale è stato senza ombra di dubbio Andrea Cerioli che ha scelto Arianna, ma non solo. Oltre alla scelta del ...

Uomini e Donne news - Marco Cartasegna fidanzato? Damante svela tutto e lo gela : Uomini e Donne news, Marco Cartasegna si è fidanzato? Strane rivelazioni su Instagram Marco Cartasegna è fidanzato? Le news di Uomini e Donne sull’ex tronista provengono da una fonte insolita: Andrea Damante! I due ex tronisti sono molto amici e si frequentano parecchio negli ultimi mesi. Grazie a dei video su Instagram abbiamo visto che […] L'articolo Uomini e Donne news, Marco Cartasegna fidanzato? Damante svela tutto e lo gela ...