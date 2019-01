Slittino – Rimpianti per Dominik Fischnaller | a Sigulda vince Pavlichenko

sportfair

(Di domenica 13 gennaio 2019), sesto posto condopo una grande seconda manche. AUna grande seconda manche fa aumentare idi, che aha chiuso al sesto posto nel singolo maschile. La neve che ha sporcato la pista ha notevolmente condizionato la prima parte di gara, al punto che tutti i big partiti con i pettorali più bassi, come Kindl, Loch e Ludwig, sono finiti lontanissimi, e Repilov, che era riuscito ad ottenere il terzo tempo, è stato squalificato.L’azzurro si è classificato nono nella prima manche, poi nella seconda ha stabilito il terzo tempo che gli ha consentito di scalare tre posizioni e guadagnare punti in più per la classifica generale. Il successo è andato al russo Semen, che ha dominato entrambe le run chiudendo con il tempo complessivo di 1’36″074, 188 millesimi più basso ...