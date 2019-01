: Sicurezza, trovata linea comune sindaci - TelevideoRai101 : Sicurezza, trovata linea comune sindaci - SammyLove70 : @SirDistruggere Già immagino le povere cugine del futuro sposo: 'ma dove l'hai trovata questa? In un viaggio nel te… - violamad79 : La cimice di Marta viene trovata ???? io credevo fosse troppo stupida x arrivarci ed invece inizia a fare 2+2 e capis… -

In vista dell'incontro di domani sul decretotra il premier Conte e i, il presidente dell'Anci De Caro annuncia che farà proposte concrete. "Abbiamo sensibilità diverse,ma abbiamo trovato una", dice. "Poniamo tre questioni che riguardano l'anagrafe dei richiedenti asilo:se non possono avere la residenza,chiediamo di essere informati sulla loro presenza nei centri di accoglienza.Chiediamo una situazione omogenea per la presa in carico dei richiedenti asilo e assistenza anche agli espulsi dai centri", spiega.(Di lunedì 14 gennaio 2019)