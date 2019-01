Benevento | incidente mortale | Eugenio muore a soli 23 anni

Blastingnews

(Di domenica 13 gennaio 2019) Una vera e propria tragedia, l'ennesima verificatasi nel nostro Paese, in particolare in provincia di, riguardante la morte di un altro giovane ragazzo a causa di unstradale. Nel dettaglio, l'episodio si è verificato nel piccolo comune di Campoli del Monte Taburno, dove il ventitreenneCaserta ha perso la vita a bordo dell'automobile guidata da un amico diciannovenne che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, nonostante la corsa in ospedale, il ragazzo si è spento non appena giunto al Rummo di: il decesso ha causato un grandissimo dolore tra i suoi familiari e tra tutti coloro i quali lo conoscevano.Tragedia aun ventitreenne a seguito di unstradale Stando a quanto si apprende dal sito in questione, infatti,Caserta ...