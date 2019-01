“Siete tutti fantastici” | la lettera di addio della prof ai suoi alunni prima di morire

caffeinamagazine

(Di sabato 12 gennaio 2019) Sentiva che stava per andarsene per sempre e ha voluto dare un ultimo abbraccio aistudenti. Un commovente messaggio diin cui Sue East,essoressa britannica colpita e uccisa da un male incurabile, saluta personalmente i ragazzi pochi giornidi. Aveva 59 anni, lascia tre figli. Originaria di Bath, nel Somerset, Sue ha insegnato per molto tempo alla St Andrew’s Church School, che ora ha pubblicato quella lunga e accoratain cui laessoressa si dice soddisfatta del suo lavoro, che le ha dato tante gioie, e in cui incoraggia istudenti.La scuola ha poi condiviso quel messaggio con, genitori e insegnanti in un appuntamento apposito in cui si è discussodocente emalattia per non traumatizzare i ragazzi che non erano a conoscenzagrave malattia che l’aveva colpita mesi fa. Era stata la stessa Sue a non volere che il suo ...