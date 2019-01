Saga Sanremo | Di Battista con Baglioni contro Salvini

Ciclismo - Peter Sagan : “La Milano-Sanremo un sogno - proverò la Liegi. La Bora è fortissima per le Classiche” : La Bora-hansgrohe sta svolgendo un ritiro a Maiorca, la corazzata tedesca si appresta a vivere una grande stagione nel World Tour e il periodo di preparazione in terra iberica sarà fondamentale per mettere fieno in cascina. La squadra si è rafforzata molto con gli arrivi di Maximilian Schachmann, Oscar Gatto e Jempy Drucker ma la stella indiscussa è sempre Peter Sagan: il tre volte Campione del Mondo non indosserà la maglia iridata (cosa che non ...