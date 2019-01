Lazio-Novara | cori razzisti e antisemiti dalla Curva biancoceleste

calcioweb.eu

: Last 16 | Saturday 12, 3 pm CET | Lazio - Novara #CoppaItalia - SerieA : Last 16 | Saturday 12, 3 pm CET | Lazio - Novara #CoppaItalia - SkyTG24 : Cori razzisti e antisemiti durante Lazio-Novara di Coppa Italia - RaiDue : Oggi, per gli ottavi di finale di #CoppaItalia: Ore 14:50 Lazio - Novara ? Ore 17:50 Sampdoria - Milan ?… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) E' andata in scena la prima partita di giornata valida per gli ottavi di Coppa Italia, sono scese in campo, tutto facile per la squadra biancocoleste, 4-1 e qualificazione ai quarti di finale. Durante il match anche un brutto episodio,e a sfondo razzistanord laziale: "giallorosso ebreo" e "questa Roma qua sembra l'Africa".anche contro i Carabinieri. Un episodio vergognoso per un periodo veramente negativo per il calcio italiano.