Il ministro e la divisa Nuovo scontro tra Saviano e Salvini

Matteo Salvini - la denuncia del sindacato dei Vigili del fuoco sul ministro : "Porto abusivo della divisa" : Il piccolissimo sindacato Usb che rappresenta alcuni Vigili del fuoco avrebbe denunciato, per "via amministrativa", Matteo Salvini per "porto abusivo di divisa". Al coordinatore nazionale Usb dei pompieri, Costantino Saporito, sono saltati i nervi davanti all'ennesima foto del ministro dell'Interno