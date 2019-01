Biathlon | Cdm | Lisa Vittozzi concede il bis | vittoria nell' inseguimento a Oberhof

Biathlon - Lisa Vittozzi fa il bis in CdM : 14.04 Stratosferica Lisa Vittozzi a Oberhof, in Germania. Dopo aver vinto giovedì la sua prima gara nella CdM di Biathlon nella prova sprint, la 23enne di Pieve di Cadore si ripete aggiudicandosi anche la 10km a inseguimento staccando di 14"5 la slovacca Kuzmina e di 27"9 la francese Chevalier. L'altra azzurra Dorothea Wierer, quinta a 37"4, conserva il comando in CdM con 438 punti proprio davanti alla Vittozzi , ora seconda con 396davanti alla ...

Biathlon - Cdm donne : l'Italia vince la staffetta trascinata da una super Wierer : super la Wierer , leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che in terza frazione porta le azzurre dall'undicesimo al primo posto. VITOZZI OK, RUNGGALDIER ATTARDATA - Lisa Vittozzi è la ...

Biathlon - Dorothea Wierer ruggisce nella sprint di Hochfilzen : l’azzurra sempre più leader in CdM : È il quinto trionfo in carriera della Wierer, il primo in assoluto in una gara sprint, il primo di questa stagione dopo due secondi posti Il sogno è diventato realtà sul lungo rettilineo finale del tracciato di Hochfilzen. Dorothea Wierer trionfa con sei decimi di vantaggio sulla campionessa finlandese Kaisa Mäkäräinen, che all’ultimo rilevamento era in leggero vantaggio e che di solito sugli sci va più forte. Ma il graffio della ...