Strage del bus | otto condanne | assolto ad autostrade Castellucci L' ira dei parenti

Strage Bus A16 - Autostrade per l'Italia : "Vicinanza ai parenti delle vittime - rammarico per condanne" : Otto condanne e sette assoluzioni nel processo di primo grado per la Strage del bus che il 28 luglio del 2013 precipitò da un viadotto Acqualonga dell'A16 Napoli-Canosa , all'altezza del comune di ...