Orrore in sala parto Il bimbo sta nascendo | tirano troppo forte | lo decapitano

caffeinamagazine

: RT @redazioneiene: Botte, schiaffi e spintoni ogni giorno: nuovo incubo per i bambini di un asilo italiano. Come si può fermare questo orro… - franco_sala : RT @redazioneiene: Botte, schiaffi e spintoni ogni giorno: nuovo incubo per i bambini di un asilo italiano. Come si può fermare questo orro… - LorenzoBises : Colazione in un orrore di baretto con le pareti zebrate ci fanno sedere in questo incubo definito da loro come ‘sal… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Doveva essere il momento più bella della vita. Una figlio che nasce e un nuovo percorso che inizia. Invece la gioia si è presto trasformata in tragedia. Il piccolo che portava in grembo è stato vittima di una grave incidente ed rimasto decapitato. La notizia ha fatto subito il giro della rete suscitando una ventata di tristezza e rabbia. Succede in India. Nel sub continente la storia ha toccato gli animi al punto che il ministro della salute del Rajasthan Raghu Sharma ha ordinato un’inchiesta su uno scioccante incidente avvenuto in una clinica di Jaisalmer, in India.Un neonato sarebbe stato decapitato dagli ostetrici al momento del. Due infermieri di sesso maschile, a quanto si apprende, sono già stati sospesi. Secondo le ricostruzioni, il piccolo sarebbe stato tirato fuori “con forza bruta”, lasciando la testolina nell’utero. L’incidente ha scosso il dipartimento ...